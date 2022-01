Lettera di minacce a Orlando, intervento della polizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Questa mattina è stata recapitata al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, una busta con una Lettera di minacce. Lo riferisce un comunicato, aggiungendo che la missiva è arrivata nella sede del dicastero. Il contenuto è oggetto delle analisi dei vigili del fuoco intervenuti insieme con gli agenti dell’ispettorato della polizia del ministero e del personale sanitario del 118. La busta è stata aperta da un componente della segreteria che è stato preso in carico dal personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti, che saranno effettuate anche sul contenuto della busta. Al momento dell’apertura della Lettera, Orlando non era presente negli uffici del ministero. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Questa mattina è stata recapitata al ministro del Lavoro, Andrea, una busta con unadi. Lo riferisce un comunicato, aggiungendo che la missiva è arrivata nella sede del dicastero. Il contenuto è oggetto delle analisi dei vigili del fuoco intervenuti insieme con gli agenti dell’ispettoratodel ministero e del personale sanitario del 118. La busta è stata aperta da un componentesegreteria che è stato preso in carico dal personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti, che saranno effettuate anche sul contenutobusta. Al momento dell’aperturanon era presente negli uffici del ministero. L'articolo ...

