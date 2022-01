Juventus, Arthur in partenza: i tifosi si oppongono, è caos totale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spaccatura totale tra la società della Juventus e la tifoseria; a causare la frizione è la cessione di Arthur, ad un passo dall’Arsenal. LapresseLa Juventus, per andare sul mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, ha bisogno di cedere. Tanti i nomi in uscita da Ramsey e Rabiot ad Alex Sandro ed Arthur; di questi il giocatore più vicino a lasciare Torino è il centrocampista brasiliano. Arrivato dal Barcellona, ha avuto non poche difficoltà in un campionato completamente diverso alla Liga e in una squadra che pratica un gioco opposto rispetto a quello blaugrana. Nell’ultimo mese, il classe 1996 aveva alzato il livello delle prestazioni dimostrando di poter essere un fattore determinante in questa Juventus; la società, però, sembra ormai aver deciso per la cessione con il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spaccaturatra la società dellae la tifoseria; a causare la frizione è la cessione di, ad un passo dall’Arsenal. LapresseLa, per andare sul mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, ha bisogno di cedere. Tanti i nomi in uscita da Ramsey e Rabiot ad Alex Sandro ed; di questi il giocatore più vicino a lasciare Torino è il centrocampista brasiliano. Arrivato dal Barcellona, ha avuto non poche difficoltà in un campionato completamente diverso alla Liga e in una squadra che pratica un gioco opposto rispetto a quello blaugrana. Nell’ultimo mese, il classe 1996 aveva alzato il livello delle prestazioni dimostrando di poter essere un fattore determinante in questa; la società, però, sembra ormai aver deciso per la cessione con il ...

Advertising

romeoagresti : Nella riunione di oggi tra l’#Arsenal e Pastorello per #Arthur è emersa nuovamente la volontà dei Gunners di prende… - DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - GiovaAlbanese : #Bernardeschi non convocato: a riposo per precauzione in vista di domenica per un lieve fastidio muscolare. La… - HalaMad99327321 : RT @giaco_iaco: ????L'#Arsenal nelle prossime ore può migliorare l'offerta per #Arthur: il summit di ieri con Pastorello ha messo sul tavol… - giaco_iaco : ????L'#Arsenal nelle prossime ore può migliorare l'offerta per #Arthur: il summit di ieri con Pastorello ha messo s… -