Gli ultimi dati di Ats sulle quarantene: oltre 69 mila bergamaschi in isolamento (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la precisione sono 39.917 i residenti in Bergamasca in isolamento obbligatorio (positivi al Covid), mentre sono 32.409 quelli in isolamento fiduciario nell’ultima settimana. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la precisione sono 39.917 i residenti in Bergamasca inobbligatorio (positivi al Covid), mentre sono 32.409 quelli infiduciario nell’ultima settimana.

Advertising

FBiasin : Ora, non so che film daranno su Canale5 mercoledì prossimo, ma gli ultimi due thriller sono stati tutto tranne che… - ladyonorato : Siamo fra gli ultimi in Europa per numero di posti letto in proporzione agli abitanti, per copertura di personale m… - CottarelliCPI : Negli ultimi due anni la spesa sanitaria è esplosa in tutti i paesi avanzati per effetto della crisi Covid. Ma qual… - itsme_marti : RT @lenuuccia_: Chiaro che siano gli ultimi giorni di riprese, sono tutti tutti sul set da ieri #skamitalia - telesscvpe : RT @MyssChega: Sono anni che Trudy Zerbyee devasta le possibilità delle artiste emergenti da quel circo, sia per colpa sua che per colpa de… -