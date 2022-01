Gf Vip, Barù dichiara di aver nominato Lulù. Ecco la reazione di Jessica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore Barù, all’interno della casa del Gf Vip, ha deciso di rivelare a Jessica Selassié di aver nominato, nella puntata del 17 Gennaio, la sorella Lulù. Nella casa del Grande Fratello le nomination dovrebbero rimanere segrete ma Jessica, Gianmaria e Federica, sorpresi dai risultati delle ultime votazioni, hanno provato a capire chi avesse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l’espulsione Gf Vip, lite tra Valeria Marini e le altre concorrenti: “Sono sempre ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore, all’interno della casa del Gf Vip, ha deciso di rivelare aSelassié di, nella puntata del 17 Gennaio, la sorella. Nella casa del Grande Fratello le nomination dovrebbero rimanere segrete ma, Gianmaria e Federica, sorpresi dai risultati delle ultime votazioni, hanno provato a capire chi avesse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l’espulsione Gf Vip, lite tra Valeria Marini e le altre concorrenti: “Sono sempre ...

