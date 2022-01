Fatta per Piccoli al Genoa: PRO e CONTRO del prestito (in ottica Atalanta) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Punto interrogativo quello di Roberto Piccoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ragazzo andrà al Genoa, ma quali sono i pro e CONTRO di un suo possibile prestito? Analizziamo con calma guardando tutto in ottica Atalanta. PRO Ovviamente una sua possibile cessione permetterebbe al ragazzo di trovare spazio e maturazione, con l’obiettivo di crescerlo ed L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A L’Atalanta si gode il suo “azzurro” Matteo Pessina (e a 100 presenze crolla il 50% di rivendita al Milan) Infortunio Gosens, ecco i tempi di recupero dell’esterno tedesco 2 ottobre 2016: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Punto interrogativo quello di Roberto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ragazzo andrà al, ma quali sono i pro edi un suo possibile? Analizziamo con calma guardando tutto in. PRO Ovviamente una sua possibile cessione permetterebbe al ragazzo di trovare spazio e maturazione, con l’obiettivo di crescerlo ed L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-, 6^ giornata Serie A L’si gode il suo “azzurro” Matteo Pessina (e a 100 presenze crolla il 50% di rivendita al Milan) Infortunio Gosens, ecco i tempi di recupero dell’esterno tedesco 2 ottobre 2016: ...

Advertising

AmiciUfficiale : Carola non è per niente d'accordo con la proposta fatta dal maestro Raimondo Todaro e reagisce così... #Amici21 - GuidoDeMartini : APARTHEID Una donna di Cagliari in partenza verso il Gemelli di Roma per un intervento urgente x tumore, si è vista… - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - Nicola_Bressi : RT @nelloscavo: «Quella foto a 'Enea' dell’Amazonia l'ho fatta io. Le fake fanno più danni del Covid» Parla il dottor Jennings Simões. E’ l… - LorellaMaffei : RT @TgLa7: Addio a #SergioLepri, una vita dedicata al giornalismo, cui lascia anche una eredità palpabile fatta di manuali per la professio… -