Due big della Serie A verso la Premier | le parole di Conte

L'Arsenal sta guardando con attenzione la Serie A per cogliere le occasioni del mercato e migliorare la propria squadra. I due giocatori su cui c'è un forte pressing dei Gunners sono Arthur e Vlahovic. Antonio Conte si è espresso sui possibili acquisti della sua diretta rivale, come riporta Fabrizio Romano: "Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Nemmeno se altri club sono interessati ad ingaggiare questi giocatori. Sto pensando solo a risolvere i problemi del Tottenham." Dusan Vlahovic, Fiorentina Il tecnico degli Spurs non si è voluto esprimere sul mercato dell'Arsenal. Arthur potrebbe arrivare a Londra già in questa sessione di mercato, mentre per Vlahovic bisognerà aspettare l'estate. La concorrenza per il bomber serbo è spietata, ma dall'Inghilterra ne sono certi: i Gunners sono in pole position.

