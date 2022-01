Corre in strada per soccorrere motociclista ma è in quarantena: condannata (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era in casa in quarantena quando ha sentito uno schianto ed è corsa in strada per socCorrere un motociclista che era finito dentro un fossato. Un gesto encomiabile, ma non per la legge. La ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era in casa inquando ha sentito uno schianto ed è corsa inper socre unche era finito dentro un fossato. Un gesto encomiabile, ma non per la legge. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Corre strada Corre in strada per soccorrere motociclista ma è in quarantena: condannata Vedevo la moto in mezzo alla strada ma non scorgevo il motociclista. Ho raggiunto il fossato e l'ho visto a terra, dolorante e in difficoltà. Ho temuto il peggio e quindi l'ho soccorso: voleva ...

