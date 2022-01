Cantona apre un’agenzia per il turismo calcistico (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il calcio, il cinema e la politica Eric Cantona si lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L’ex calciatore 55enne ha infatti fondato un’agenzia di viaggi a tema calcistico. La società si chiamata Looking FC ed attraverso l’agenzia i tifosi potranno acquistare pacchetti legati a partite di cartello e di respiro internazionale. L’ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese ha spiegato in un video su Instagram per lanciare il progetto «Per anni ho girato il mondo per il calcio. E ora, con questa nuova realtà, voglio offrire la stessa opportunità a tutti, creando viaggi che permettano di visitare gli stadi più caldi del mondo con anima e carisma» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il calcio, il cinema e la politica Ericsi lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L’ex calciatore 55enne ha infatti fondatodi viaggi a tema. La società si chiamata Looking FC ed attraverso l’agenzia i tifosi potranno acquistare pacchetti legati a partite di cartello e di respiro internazionale. L’ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese ha spiegato in un video su Instagram per lanciare il progetto «Per anni ho girato il mondo per il calcio. E ora, con questa nuova realtà, voglio offrire la stessa opportunità a tutti, creando viaggi che permettano di visitare gli stadi più caldi del mondo con anima e carisma» L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Cantona apre un’agenzia per il turismo calcistico Il progetto dell’ex calciatore su Italia Oggi: «Voglio offrire… - luigicaroppo : Éric Cantona apre un'agenzia di viaggi per gli amanti del calcio - qnazionale : Éric Cantona apre un’agenzia di viaggi per gli amanti del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Cantona apre Cantona apre un'agenzia per il turismo calcistico ... Eric Cantona Dopo il calcio, il cinema e la politica Eric Cantona si lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L'ex calciatore 55enne ha infatti fondato un'agenzia di viaggi a ...

Cantona apre un'agenzia per il turismo calcistico ... Eric Cantona Dopo il calcio, il cinema e la politica Eric Cantona si lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L'ex calciatore 55enne ha infatti fondato un'agenzia di viaggi a ...

Cantona apre un'agenzia per il turismo calcistico - ilNapolista IlNapolista Cantona apre un'agenzia per il turismo calcistico Il progetto dell'ex calciatore su Italia Oggi: 'Voglio offrire la stessa opportunità a tutti, creando viaggi che permettano di visitare gli stadi più caldi del mondo con anima e carisma' Montecarlo.

Éric Cantona apre un’agenzia di viaggi per gli amanti del calcio "Il calcio è uno dei più grandi maestri di vita. È una delle più grandi fonte di ispirazione della vita. Il calcio dà significato alla vita, ma al tempo ...

... EricDopo il calcio, il cinema e la politica Ericsi lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L'ex calciatore 55enne ha infatti fondato un'agenzia di viaggi a ...... EricDopo il calcio, il cinema e la politica Ericsi lancia anche nel settore turistico, come riporta Italia Oggi. L'ex calciatore 55enne ha infatti fondato un'agenzia di viaggi a ...Il progetto dell'ex calciatore su Italia Oggi: 'Voglio offrire la stessa opportunità a tutti, creando viaggi che permettano di visitare gli stadi più caldi del mondo con anima e carisma' Montecarlo."Il calcio è uno dei più grandi maestri di vita. È una delle più grandi fonte di ispirazione della vita. Il calcio dà significato alla vita, ma al tempo ...