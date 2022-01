Calcio | Altro caso Covid | giocatori positivi Salernitana ora sono 9

(Di giovedì 20 gennaio 2022) A rischio rinvio la sfida di domenica contro il Napoli SALERNO - Rischio rinvio per Napoli -, in programma domenica alle 15, allo stadio Maradona. La società granata annuncia in una nota ...

A rischio rinvio la sfida di domenica contro il Napoli SALERNO - Rischio rinvio per Napoli - Salernitana, in programma domenica alle 15, allo stadio Maradona. La società granata annuncia in una nota ...Si riparte con la prima giornata di ritorno che per i rossoblù della Contea prevede la ? Modicalavora per la ripresa di campionato e Coppa Italia Leggi...Secondo le prime indiscrezioni, in mattinata sui 14 positivi sarebbero stati 8 in totale i giocatori positivi (6 invece i membri nello staff), come riportato dalla Gazzetta dello Sport (Calcio e ...Salgono così a 15 i contagiati nel club. Non è stato precisato se si tratti di un giocatore o di un componente dello staff ...