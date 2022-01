Amici, scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: scintille tra i due prof [VIDEO] (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel daytime di Amici andato in onda oggi 20 gennaio su Canale 5, uno scontro tra due prof della scuola ha creato non pochi attriti. Come Rudy Zerbi, anche il Raimondo Todaro ha chiesto alla produzione del talent show che l’ultimo classificato – secondo la media delle gare di ballo – lasci definitivamente la scuola. … L'articolo Amici, scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: scintille tra i due prof VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel daytime diandato in onda oggi 20 gennaio su Canale 5, unotra duedella scuola ha creato non pochi attriti. Come Rudy Zerbi, anche ilha chiesto alla produzione del talent show che l’ultimo classificato – secondo la media delle gare di ballo – lasci definitivamente la scuola. … L'articolotratra i dueproviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Amici 21, scintille tra Todaro e Celentano: è scontro sul regolamento #amici #scintille #todaro #celentano #scontro… - infoitcultura : Amici 21, scintille tra Todaro e Celentano: è scontro sul regolamento - zustinexpIicit : RT @FlaviaGufetta: #Amici21 Rudy Zerbi si porta le letterine da casa perché non è in grado di fronteggiare, argomentando in diretta, un rag… - FlaviaGufetta : #Amici21 Rudy Zerbi si porta le letterine da casa perché non è in grado di fronteggiare, argomentando in diretta, u… - Frida678036681 : @matteosalvinimi I tuoi amichetti di CasaPound hanno ferito i tuoi amici poliziotti durante uno scontro. Aspettiamo un elogio -