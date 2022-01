Torre del Lago | barricato in casa spara | irruzione dei Nocs | bloccato | si è arreso

Advertising

TgrRaiToscana : Questo video documenta i due colpi di pistola esplosi nel primo pomeriggio dall’uomo che si è barricato nella sua c… - AurelianoStingi : Quando si parla di medicina è sempre difficile dividere l'aspetto umano ( fondamentale) da quello scientifico (altr… - enpaonlus : Cintura di Torino: l’Enpa di Val della Torre segnala Mercury Grigione Una compagna meravigliosa per chi volesse ado… - agoacciaio : RT @spinax64: L’indagine su Beppe è partita da un messaggio del presidente di #Open Bianchi a #Lotti “Onorato va verso i grillini, ci butti… - MamySwamy : RT @fdragoni: 'Ma scusate, chi l’ha messa su, chi l’ha edificata come una fottuta Torre di Babele questa famigerata burocrazia del Covid se… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del

Lago, 19 gennaio 2022 - E' stato bloccato ed è vivo l'uomo che si è barricato in casa nel pomeriggio aLago . I Nocs, i corpi speciali della polizia di Stato, hanno fatto irruzione ...A sbloccare la situazione aLago, frazione di Viareggio, in serata l'intervento dei Nocs. Gli agentireparto speciale della polizia sono giunti in elicottero da Roma. Primaloro ...A parlare, è Raffaele Scigliano, Presidente dell’associazione genitori “Insieme per la Scuola” che va giù duro contro amministratori e tecnici. «L’Associazione Genitori di Torre Annunziata condanna la ...19/01/2022 22:18: Nocs fermano uomo armato chiuso in casa: 22.18 Nocs fermano uomo armato chiuso in casa Gli uomini del Nocs hanno fatto irru- zione nell'abitazione dell'uomo che ...