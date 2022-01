Sgomberata la tendopoli con circa 300 migranti a Parigi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)300accampati in unadel XII arrondissement disono stati evacuati nel corso di un'operazione volta a metterli al riparo in appositi centri di accoglienza: è quanto ...

Circa 300 migranti accampati in unadel XII arrondissement di Parigi sono stati evacuati nel corso di un'operazione volta a metterli al riparo in appositi centri di accoglienza: è quanto riferiscono fonti concordanti alla ...Savona. Sgomberato l'accampamento di tende presente nella spiaggia prospiciente alla fortezza del Priamar. Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Savona è intervenuta per ripristinare lo stato ...Circa 300 migranti accampati in una tendopoli del XII arrondissement di Parigi sono stati evacuati nel corso di un'operazione volta a metterli al riparo in appositi centri di accoglienza: è quanto rif ...La denuncia di Osservatorio Sherwood: "Rischio incendi con i fuochi degli occupanti". Il Municipio: "Questo succede quando si sgomberano i campi senza soluzioni alternative" ...