Sanità | Spada Gemelli | ' con pandemia necessario colmare vulnus comunicativo'

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute)() - "Con la pandemia la comunicazione in ambito sanitario non è cambiata, si è solo amplificato il megafono comunicativo. Le contraddizioni che il dialogo con la scienza ha generato, il potere esercitato dalla vanità mediatica, hanno gettato il mondo in una confusione preoccupante. Se nel calcio le chiacchiere al bar possono accendere locali discussioni, la portata della inefficienza comunicativa in tema di salute in questi ultimi anni ha mostrato quanta inesperienza e incompetenza siano diffuse nel panorama mediatico. Restando sul piano ipotetico, si può considerare questo enorme vulnus comunicativo come un richiamo ad un lavoro serio per garantire una nuova comunicazione 'salutare'. Essendo mancata la prevenzione, siamo ora chiamati umilmente ad unire le forze e riflettere operando ...

