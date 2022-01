Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “Chiediamo che il Ministero pubblichi ogni settimana i dati sui contagi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In merito all'audizione alla Commissione Cultura del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli ha commentato così. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In merito all'audizione alla Commissione Cultura del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonelloha commentato così. L'articolo .

