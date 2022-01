M5S | Castelli | ' io e Marici aspettiamo un figlio | ci cambierà la vita' **

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Io e Giuseppeun, cila". Lo racconta, in una intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi, la viceministra M5S dell'Economia Laura. L'esponente pentastellata, che da sei mesi aspetta un maschietto -si chiamerà Nico- parla del suo rapporto con il portavoce di Luigi Di Maio, Giuseppe, con il quale è convolata a nozze lo scorso 5 dicembre: "Ci siamo conosciuti alla Camera. Inizialmente c'era quasi diffidenza tra noi, poi abbiamo scoperto che oltre a coltivare gli stessi interessi avevamo gli stessi valori. Ed è scoppiato l'amore". Sui ministri del governo Draghi,aggiunge: "Lavoro bene con tutti. Ovviamente con Luigi (Di Maio, ndr), al quale abbiamo confidato subito che avevamo una ...

... Massimo Mallegni (Forza Italia), Luca Paolini (Lega), Alessia Morani (Pd), Mirella Emiliozzi () e Giorgio Fede (). Con loro l'Assessore regionale al Demanio Guidoe il capogruppo Pd ...Lo conferma il viceministro all'Economia Laura: "Siamo al lavoro su un pacchetto di norme, ... Stessa linea dei deputati: "Il governo non può restare a guardare". Si è mosso anche il ...Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Io e Giuseppe aspettiamo un figlio, ci cambierà la vita". Lo racconta, in una intervista al settimanale 'Chi' in edicola oggi, la viceministra M5S dell'Economia ...La Verità scrive di un rilancio di Kkr su Tim e il viceministro pentastellato all’Economia, Castelli, auspica che “Cdp, Vivendi e Kkr siedano tutti intorno a un tavolo per trovare una soluzione ordina ...