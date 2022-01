LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Errore con il rovescio di Giorgi. 30-15 Dritto in rete dell’azzurra. 15-15 Lo schiaffo al volo di rovescio di Camila! 15-0 Buona la prima di Tereza Martincova. INIZIA IL SECONDO set! 01.40 E’ stato un primo set giocato ai limiti dalla perfezione da Camila Giorgi che dopo aver inflitto due break avversaria ha chiuso in 29 minuti senza concedere praticamente nulla se non qualche errore di troppo sulla prima di servizio. 6-2 ACE DI Camila Giorgi! primo SET conquistaTO DALl’azzurra! AD-40 Martincova non trova la risposta sulla seconda dell’azzurra, secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Errore con il rovescio di. 30-15 Dritto in rete del. 15-15 Lo schiaffo al volo di rovescio di! 15-0 Buona la prima di Tereza. INIZIA IL SECONDO01.40 E’ stato unset giocato ai limiti dalla perfezione dache dopo aver inflitto due break avversaria ha chiuso in 29 minuti senza concedere praticamente nulla se non qualche errore di troppo sulla prima di servizio. 6-2 ACE DISETTO DAL! AD-40non trova la risposta sulla seconda del, secondo ...

