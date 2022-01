“Licorice Pizza” | un eterno inseguimento nella pellicola di Paul Thomas Anderson

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tra le pellicole più attesa dell’anno “” è una delle pellicole più attesa dell’anno. Per la regia di, arriva nelle sale italiane dal 3 febbraio. Il film che ha buone chance anche agli Oscar è composto a un cast variopinto e interessante. C’è la debuttante Alana Haim (chitarrista della band Haim), Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman). E poi ancora Sean Penn e Bradley Cooper. Ambientato nel 1973 lache fa respirare non solo per le ambientazioni ma anche per le musiche gli anni ’70, racconta l’apparente e impossibile amore tra Alana e Gary. Dal loro primo incontro, segnato subito dalla differenza d’età (lui 15 lei 25), fino al percorso che li porterà a prendersi davvero per mano e scoprirsi. Un amore quasi ineluttabile, ...