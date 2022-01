L' appello di Legnini e dei bancari | ' Rate dei mutui | è opportuno prorogare lo stop'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) MACERATA - La sospensione delledeisugli immobili resi inagibili dal sisma del 2016 in centro Italia e altre norme necessarie per l'economia del cre non sono state confermate ...

MACERATA - La sospensione delle rate dei mutui bancari sugli immobili resi inagibili dal sisma del 2016 in centro Italia e altre norme necessarie per l'economia del cratere non sono state confermate ...E' per questo che il commissarioora ha fattoai terremotati per presentare entro il 30 giugno 2022 i loro progetti. Hanno tempo invece fino al 31 dicembre quelli che hanno avuto ...MACERATA - La sospensione delle rate dei mutui bancari sugli immobili resi inagibili dal sisma del 2016 in centro Italia e altre norme necessarie per l’economia del cratere non sono ...PESCARA – “La legge regionale di sostegno, destinata soprattutto alle imprese del turismo e della ristorazione danneggiate dalla zona rossa per l’emergenza Covid dichiarata dal Presidente della Region ...