Juventus, Arsenal sempre in pressing per Arthur: c'è l'incontro con l'agente (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è stato un incontro tra Federico Pastorello (agente di Arthur) e l'Arsenal Leggi su 90min (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è stato untra Federico Pastorello (di) e l'

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L'Arsenal in pressing per Arthur - giaco_iaco : ???? #Arthur vuole l’#Arsenal e ha già detto sì a mister Arteta. La #Juventus ancora non dà il via libera (vorrebbe… - Michael2497_ : RT @DiMarzio: .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - paxer89 : RT @DiMarzio: .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore -