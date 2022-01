Gigi D’Agostino e la malattia | “Spero che il 2022 porti un po’ di pace e forza”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Preoccupano i fan le condizioni di salute di. Il dj torinese è infatti apparso il 15 gennaiosu Instagram in uno scatto in cui si mostra durante l’utilizzo di un deambulatore nella propria casa. L’artista aveva già annunciato una, della quale, con la riservatezza che lo contraddistingue da sempre, non ha fornito ulteriori dettagli.che questo nuovo anno mi doni un po die di– ha scrittoa corredo dello scatto – Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore. Come si legge sul Corriere della Sera, nel 2017aveva annullato un paio di date del suo tour: aveva motivato l’annullamento spiegando di doversi ...