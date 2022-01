Fuori strada con l’auto, muore sul colpo: per minuti interminabili i medici hanno provato a salvarlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, lungo la strada collega Gragnano Trebbiense a Campremoldo di Sopra. Un uomo, un 70enne, è morto dopo aver perso il controllo della Fiat Seicento che stava conducendo e ha concluso la corsa nel canale a lato della carreggiata. Fatale, sembra, un malore. Avvisati da alcuni guidatori in transito, nel giro di poco sul posto sono arrivati i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno, l’auto infermieristica del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Parma. Troppo gravi le ferite riportate che, nonostante i tentativi di rianimazione con il massaggio cardiaco, praticato a lungo dai soccorritori, non gli hanno lasciato scampo. Sul posto i carabinieri di Borgonovo. Per mettere in sicurezza il veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza. Per i rilievi sono presenti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, lungo lacollega Gragnano Trebbiense a Campremoldo di Sopra. Un uomo, un 70enne, è morto dopo aver perso il controllo della Fiat Seicento che stava conducendo e ha concluso la corsa nel canale a lato della carreggiata. Fatale, sembra, un malore. Avvisati da alcuni guidatori in transito, nel giro di poco sul posto sono arrivati i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno,infermieristica del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Parma. Troppo gravi le ferite riportate che, nonostante i tentativi di rianimazione con il massaggio cardiaco, praticato a lungo dai soccorritori, non glilasciato scampo. Sul posto i carabinieri di Borgonovo. Per mettere in sicurezza il veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza. Per i rilievi sono presenti i ...

Advertising

coralinemood : RT @isoledipinte: rudy che ha eliminato direttamente rea mio dio che scempio questo programma. non ho più parole per come lui tratta i suoi… - phLouist91 : @FtsLouist totale noi ci andiamo insieme dai tipo mi immagino io e te a ballare tpwk fuori alla strada ???? - vibesswithas : io penso che non si possa eliminare una persona solo per delle classifiche. rea doveva andare al serale perchè è un… - Valeria93113820 : @Michele92569525 @teobert86 @rubio_chef @Tg3web @Raiofficialnews Sono andati di notte a buttarli fuori di casa e gl… - segnodiluna : a livello canoro senza dubbio, il problema è che si fermano lì spero trovino una strada fuori, ma attualmente vedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori strada Lite per l'affitto di casa non pagato, tira fuori l'ascia e minaccia una giovane coppia: denunciato ... si era affacciata dal balcone per salutare il proprio fidanzato che era passato a trovarla e il vicino, intento a tagliare legna nel garage, era uscito sulla strada minacciando con una grossa ascia ...

La natura e l'astrazione: una grande mostra per Georgia O'Keeffe ... sorprendenti immagini a metà strada tra figura e astrazione. Ci saranno i suoi famosi fiori, che ... "Tutti i colori della tavolozza del pittore sono là fuori, in molte miglia di terre brutte . Il ...

Fuori strada al volante Paura per una 73enne IL GIORNO Agrigento, accusa malore e finisce fuori strada in un burrone: automobilista illeso Incidente autonomo lungo la strada che porta a Villaseta, dopo la clinica Sant’Anna ad Agrigento. Un uomo di circa 40 anni colto da malore è uscito fuori strada con la sua auto finendo giù in un burro ...

Giannecchini e la Dakar Il copilota versiliese si è classificato al 35° posto assoluto nella categoria Classic. Primo degli italiani su 150 iscritti ...

... si era affacciata dal balcone per salutare il proprio fidanzato che era passato a trovarla e il vicino, intento a tagliare legna nel garage, era uscito sullaminacciando con una grossa ascia ...... sorprendenti immagini a metàtra figura e astrazione. Ci saranno i suoi famosi fiori, che ... "Tutti i colori della tavolozza del pittore sono là, in molte miglia di terre brutte . Il ...Incidente autonomo lungo la strada che porta a Villaseta, dopo la clinica Sant’Anna ad Agrigento. Un uomo di circa 40 anni colto da malore è uscito fuori strada con la sua auto finendo giù in un burro ...Il copilota versiliese si è classificato al 35° posto assoluto nella categoria Classic. Primo degli italiani su 150 iscritti ...