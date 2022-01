Diffidati Inter-Empoli | giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non ci sonoprima di, match valido per gli ottavi di finale di2021/2022 e dunque aindei successividi finale dellanazionale per la squadra che riuscirà a qualificarsi. Nessuno deiin distinta per lo scontro tra nerazzurri e toscani è in diffida, questo perché come ogni anno prima degli ottavi sono cancellate le ammonizioni pendenti accumulate: il motivo risiede nel fatto di non creare disparità tra le squadre che entrano in gioco in questa fase della competizione e quelle che già sono in gioco da alcuni turni. SportFace.