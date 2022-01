CoD Vanguard e Warzone | rimandata la Season 2 | ecco a quando

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Activision ha posticipato l’inizio della2 di CoD. La notizia è arrivata fa sui canali social della serie La notizia è arrivata nel giro degli ultimi minuti e la community ne sta chiaramente già parlando in rete. L’inizio della2 di CoDè stato rimandato insieme a quello della prossima stagione del blockbuster videoludico. A dare l’annuncio che vi stiamo riportando in questo articolo è stata la stessa Activision (recentemente acquisita da Microsoft) sui canali social della serie Call of Duty. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. CoDvedremo la2, la priorità dei team di ...

Nonostante ciò,ha dimostrato che l'interesse per l'IP è ancora estremamente elevato : del resto, la saga sparatutto è da diversi anni uno dei franchise videoludici in grado di muovere ...Se dobbiamo proprio essere onesti, le vendite di, se viste isolatamente, sono state solide,...il gioco sia quasi totalmente privo di vita è un segnale d'allarme per DICE e il franchise di. ...Activision ha posticipato l'inizio della Season 2 di CoD Vanguard e Warzone. La notizia è arrivata fa sui canali social della serie.Nonostante non si sia rivelato un lancio particolarmente memorabile, Call of Duty Vanguard è diventato il gioco più venduto del 2021.