Cena con imprevisto al GF Vip: “I capelli vanno a fuoco!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Settimana di compleanni al GF Vip 6. Dopo aver celebrato in diretta prima i 76 anni di Kabir Bedi e poi a mezzanotte quelli di Katia Ricciarelli, l’altra sera i concorrenti hanno celebrato la cantante con uno spettacolo in suo onore. Si sono tutti esibiti durante il cosiddetto Gala dei vip, che si è concluso con l’esibizione della soprano di “Vissi d’arte” da Tosca di Giacomo Puccini. Quindi il brindisi e poi la Cena. Con imprevisto, però. Per fortuna niente di grave, ma la vippona del GF Vip 6 ha rischiato grosso quando durante la Cena, all’improvviso, i suoi capelli hanno preso fuoco. Il tutto perché si è avvicinata al tavolo da pranzo con il piatto in mano per prendersi da mangiare con la testa però pericolosamente a una candela accesa. GF Vip 6, i capelli della vippona prendono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Settimana di compleanni al GF Vip 6. Dopo aver celebrato in diretta prima i 76 anni di Kabir Bedi e poi a mezzanotte quelli di Katia Ricciarelli, l’altra sera i concorrenti hanno celebrato la cantante con uno spettacolo in suo onore. Si sono tutti esibiti durante il cosiddetto Gala dei vip, che si è concluso con l’esibizione della soprano di “Vissi d’arte” da Tosca di Giacomo Puccini. Quindi il brindisi e poi la. Con, però. Per fortuna niente di grave, ma la vippona del GF Vip 6 ha rischiato grosso quando durante la, all’improvviso, i suoihanno preso fuoco. Il tutto perché si è avvicinata al tavolo da pranzo con il piatto in mano per prendersi da mangiare con la testa però pericolosamente a una candela accesa. GF Vip 6, idella vippona prendono ...

