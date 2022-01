Cassazione | la rapina è aggravata anche se commessa con la mascherina

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Untore prova a ribaltare il suo destino giudiziario chiedendo alla, tramite il suo legale, di non considerare il travisamento del suo volto come aggravante dellain ...

Un rapinatore prova a ribaltare il suo destino giudiziario chiedendo alla, tramite il suo legale, di non considerare il travisamento del suo volto come aggravante dellacommessa in provincia di Latina ma come semplice rispetto delle norme sull'emergenza ...Il reato diè aggravato se compiuto indossando la mascherina. E' quanto ha stabilito la Corte di, respingendo il ricorso di un uomo che era stato condannato in primo e secondo grado per...Rapinatore condannato con l'aggravante perché indossava la mascherina durante la rapina: respinto il ricorso alla Corte Suprema ...Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina anti-Covid. E' la sentenza della Corte di Cassazione, che ha ...