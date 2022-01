Briatore-Alpine, tutto è possibile: ecco perché (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’approdo di Briatore ad Alpine non sembra per adesso un’ipotesi concreta, ma è possibile. Marca rivela infatti che vi sia un posto vacante nella casa francese, visto l’addio di Prost. Il nome per il ruolo di team principal è quello di Otmar Szafnauer. L’obiettivo è di ricominciare da zero e Flavio Briatore potrebbe comunque entrare a far parte della squadra con un ruolo di consulenza, con la partenza di Alain. Questo nonostante il CEO Rossi abbia comunicato di non averne bisogno. Briatore può infatti vantare ottimi rapporti sia con Fernando Alonso sia con Luca De Meo, amministratore delegato di Renault. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto : Pagina Facebook Alpine F1 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’approdo diadnon sembra per adesso un’ipotesi concreta, ma è. Marca rivela infatti che vi sia un posto vacante nella casa francese, visto l’addio di Prost. Il nome per il ruolo di team principal è quello di Otmar Szafnauer. L’obiettivo è di ricominciare da zero e Flaviopotrebbe comunque entrare a far parte della squadra con un ruolo di consulenza, con la partenza di Alain. Questo nonostante il CEO Rossi abbia comunicato di non averne bisogno.può infatti vantare ottimi rapporti sia con Fernando Alonso sia con Luca De Meo, amministratore delegato di Renault. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto : Pagina FacebookF1 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

