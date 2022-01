Adriana Volpe on fire contro Sonia Bruganelli | le dà della bugiarda | “Sei piccola | piccola”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è finita, la pace era solo una breve parentesi ed è esplosa di nuovo la bomba. Dopo le parole diha scelto di replicare e questa volta lo ha fatto con delle parole molto dure. Le due opinioniste a quanto pare, non riescono proprio a dirsi le cose in faccia e hanno bisogno di giornali e social per chiarire le loro posizioni. E così dopo l’ultima intervista, arriva la risposta infuocata di. Prima che il Grande Fratello VIP 6 iniziasse, pensavamo che le due donne avrebbero fatto grandi cose nel loro ruolo, oggi possiamo tranquillamente dire che non sono state in grado, per diversi motivi, di interpretare al meglio il lavoro che avrebbero dovuto fare. E questa ennesima guerra a distanza, è ...