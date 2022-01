SPECIALE LOCAZIONI GENOVA

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) – 18.01.2022 – Nel capoluogo ligure convince il contratto a canone concordato A, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2021 i canoni di locazione dei monolocali sono aumentati dello 0,5%, quelli dei bilocali dell’1,3% e quelli dei trilocali sono diminuiti dello 0,2%. In tutte le macroaree si rilevano canoni in ribasso. In particolare, si segnala la diminuzione dei valori nella macroarea di Marassi-Molassana-San Fruttuoso in seguito alla contrazione che ha interessato il quartiere Marassi dove c’è un maggiore ricorso al credito e all’acquisto. Fanno eccezione le macroaree Pegli-Voltri-Sestri e Castelletto-Foce-San Martino dove ci sono alcune realtà in lieve ripresa. Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2021 su II sem ...