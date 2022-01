Scuola: maestra a colleghi no vax, state abbandonando bimbi (Di martedì 18 gennaio 2022) "La Scuola è una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli insegnanti rifiutino il vaccino". Lo scrive la maestra di Scuola primaria Pina Cipolletta, insegnante all'Istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) "Laè una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli insegnanti rifiutino il vaccino". Lo scrive ladiprimaria Pina Cipolletta, insegnante all'Istituto ...

Advertising

Bart1705 : RT @mesmeri: Lezione di musica in DAD dalla scuola con connessione primitiva. 'Bamb... ascoltate questo suo... e ditemi co...' '...' '... b… - mesmeri : Lezione di musica in DAD dalla scuola con connessione primitiva. 'Bamb... ascoltate questo suo... e ditemi co...' '… - lagemy95 : Maestra M ha portato le chiacchiere per il suo compleanno e Collega W che tira fuori i Ferrero Rocher dalla sua bor… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scuola: maestra a colleghi no vax, state abbandonando bimbi Comunità educante dovrebbe promuove… - vivereoniente_ : Comunque dopo il colloquio le maestre capirono che quella fosse pazza, ma mancava una maestra quel giorno che vidi… -