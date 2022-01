Salvini sul Quirinale fa tremare Berlusconi: “La Lega farà una proposta”. Cosa succede nel centrodestra (Di martedì 18 gennaio 2022) Manca sempre meno a quel 24 gennaio, quando si entrerà ufficialmente nella settimana di elezione del nuovo presidente della Repubblica. A scombinare le carte del centrodestra ci ha pensato ieri Matteo Salvini che con una frase detta ai giornalisti ha fatto tremare persino Berlusconi: “La settimana prossima la Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti“. Il piano B di Salvini e il destino di Berlusconi Nelle scorse ore e giorni, il piano A del centrodestra ha presto forma con la chiara candidatura di Silvio Berlusconi come successore di Mattarella, ma Salvini ha anche un piano B, una proposta che ancora non si conosce, ma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Manca sempre meno a quel 24 gennaio, quando si entrerà ufficialmente nella settimana di elezione del nuovo presidente della Repubblica. A scombinare le carte delci ha pensato ieri Matteoche con una frase detta ai giornalisti ha fattopersino: “La settimana prossima launache penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti“. Il piano B die il destino diNelle scorse ore e giorni, il piano A delha presto forma con la chiara candidatura di Silviocome successore di Mattarella, maha anche un piano B, unache ancora non si conosce, ma ...

