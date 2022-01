Napoli, ipotesi Nicolas Tagliafico: l’agente vuole convincere l’Ajax (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi giorni, il Napoli è stato spesso protagonista di alcune notizie inerenti al calciomercato. Qualora ci fosse la possibilità, infatti, il club azzurro cercherà di prendere un terzino sinistro. Tra questi è saltato fuori un altro nome, che in realtà la squadra segue già da tempo: Nicolas Tagliafico. ipotesi Tagliafico: il suo agente vuole L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi giorni, ilè stato spesso protagonista di alcune notizie inerenti al calciomercato. Qualora ci fosse la possibilità, infatti, il club azzurro cercherà di prendere un terzino sinistro. Tra questi è saltato fuori un altro nome, che in realtà la squadra segue già da tempo:: il suo agenteL'articolo

Advertising

Angra_Pelleas : @__Bianconiglio PURTROPPO NON ERA VERO CIOÈ ERA UNA SUA IPOTESI PERCHÉ LO AVEVA COMPRATO UNA SQUADRA EUROPEA E ha c… - rep_napoli : Partecipate, il piano di Manfredi per Napoli: cambio di cda e dirigenti ipotesi di commissario ad Asia [di Alessio… - infoitsport : Un 'Under', l'esclusione di un azzurro o l'ipotesi estrema: ecco come può muoversi il Napoli sul mercato - CrapanzanoRobin : RT @Napoli_Report: #Napoli, due problemi per #Tagliafico: l’#Ajax vorrebbe incassare subito 10/15M, un’ipotesi potrebbe essere lavorare sul… - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Napoli, due problemi per #Tagliafico: l’#Ajax vorrebbe incassare subito 10/15M, un’ipotesi potrebbe essere lavorare sul… -