Lo sapete che Amazon può escludervi a vita dalla sua piattaforma? Ecco i motivi (Di martedì 18 gennaio 2022) Ban, un termine preso in prestito dal popolo anglosassone e divenuto un neologismo internazionale, italiano compreso. E' uno strumento di difesa usato nei confronti di utenti che non rispettano le regole nell'ambito delle IRC Chat, all'interno dei canali, le stanze virtuali. Amazon introduce il ban agli utenti che non rispettano determinate regole – Adobe StockAnche Amazon lo utilizzato per riferirsi ad una serie di atti che consente di vietare l'accesso a un determinato utente tramite il suo username, IP o indirizzo email. Chiaramente viene bannato chi non rispetto le normi, chi rilascia troppi resi. Ma non solo. Di recente la super azienda di commercio elettronico di Seattle ha spiegato che continuerà ad accettare pagamenti nel Regno Unito con carte di credito Visa, annullando la decisione di vietare le carte annunciata lo scorso ...

