Litio alle stelle fino al 2023. A rischio aumento prezzi le auto elettriche (e non solo) (Di martedì 18 gennaio 2022) auto, scooter, bici e monopattini elettrici, ma anche telefoni e, bene o male, tutta la tecnologia è destinata ad aumentare progressivamente di prezzo fino a tutto il 2023. È lo scenario che consegue all’aumento di costo del Litio, fondamentale per le batterie e destinato a costare sempre di più nei prossimi mesi (come anche, per motivi diversi, molte altre categorie di beni, anche di prima necessità). Attenzione però, per il Litio non si parla di semplici aumenti dei prezzi quanto di un allarme “prezzi alle stelle”, anche per quei prodotti che dovrebbero stare alla base della cosiddetta transizione energetica in atto, ovvero tutti i mezzi elettrici. L’ultima a lanciare l’allarme è stata la società di consulenza ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022), scooter, bici e monopattini elettrici, ma anche telefoni e, bene o male, tutta la tecnologia è destinata ad aumentare progressivamente di prezzoa tutto il. È lo scenario che consegue all’di costo del, fondamentale per le batterie e destinato a costare sempre di più nei prossimi mesi (come anche, per motivi diversi, molte altre categorie di beni, anche di prima necessità). Attenzione però, per ilnon si parla di semplici aumenti deiquanto di un allarme “”, anche per quei prodotti che dovrebbero stare alla base della cosiddetta transizione energetica in atto, ovvero tutti i mezzi elettrici. L’ultima a lanciare l’allarme è stata la società di consulenza ...

Advertising

io_gurt : @marpipro @ladyoftennis @Kjj_it @andreavianel O forse se non si fosse opposto alle inquinantissime miniere di litio… - beefis69 : @FerdinandoC @DomaniGiornale Bell'articolo, complimenti. Ho visto tuttavia stime diverse e anche molto più pessimis… - infoiteconomia : Il prezzo del litio schizza alle stelle e le auto elettriche vanno in crisi - emchella : Batterie, allarme per il prezzo del litio: 'Alle stelle entro un anno' - - fra_censurato1 : @DionisioStevi Credo che come ha spiegato Amodeo ci sia altro dietro ,e che la storia del vaccino è solo un pretest… -