È cominciato il raccolto di Spalletti

(Di martedì 18 gennaio 2022) Gli indizi che fanno una prova L’andamento e il risultato di Bologna-Napoli, pochi giorni dopo le sfide contro Sampdoria e Fiorentina, sono gli ultimi tasselli che mancavano per completare il mosaico. Sono gli indizi che fanno una prova, e che servono per definire compiutamente i (molti) pregi e i (pochi) difetti della squadra azzurra. E, se vogliamo, per tracciare la strada e le ambizioni future die dei suoi giocatori. Che relazione c’è tra una vittoria sofferta ma meritata per 1-0 (contro la Samp), una brutta sconfitta per 2-5 (contro la Fiorentina) e il tranquillo 0-2 colto a Bologna? Intanto, dobbiamo partire dalle cose che sono cambiate col tempo, nel tempo: il numero e la qualità dei giocatori a disposizione die le caratteristiche degli avversari. A Bologna, il Napoli ha ritrovato Mário Rui e soprattutto Fabián Ruiz, oltre a ...