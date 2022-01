Coppa d’Africa 2022: lo Zimbabwe vince 2-1, ma a passare è la Guinea (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima vittoria dello Zimbabwe nel suo ultimo match in Coppa d’Africa 2022 contro la Guinea per 2-1. Match che, nonostante vede lo Zimbabwe trionfare, vede anche il passaggio del turno da parte della Guinea. Il match si sblocca nel primo tempo con Musona e Mahachi per lo Zimbabwe. Nella seconda metà Keita riavvicina la Guinea, ma non basta. Risultato finale: 2-1. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Quasi alla mezz’ora, passa in vantaggio lo Zimbabwe, grazie al gol di Musona, che sfrutta un assist di Tigere. In chiusura di prima frazione raddoppia Mahachi, servito da Muskwe. Si va al riposo sul 2-0. Anche il secondo tempo parte col ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima vittoria dellonel suo ultimo match incontro laper 2-1. Match che, nonostante vede lotrionfare, vede anche il passaggio del turno da parte della. Il match si sblocca nel primo tempo con Musona e Mahachi per lo. Nella seconda metà Keita riavvicina la, ma non basta. Risultato finale: 2-1. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Quasi alla mezz’ora, passa in vantaggio lo, grazie al gol di Musona, che sfrutta un assist di Tigere. In chiusura di prima frazione raddoppia Mahachi, servito da Muskwe. Si va al riposo sul 2-0. Anche il secondo tempo parte col ...

