Battiato uno | nessuno e centomila

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Esce il 4 febbraio – incurante dell’onda sanremese di quei giorni – una raccolta antologica in tre album e due cd che ripercorre in trenta canzoni la carriera più «pop» dell’artista scomparso lo scorso anno. Trenta brani che vanno da L’Era del cinghiale bianco (1979) a Torneremo ancora l’ultima incisone nonché struggente video, (2019). Canzoni presenti in versione remixate negli ultimi anni dall’artista stesso. Un viaggio per scoprire le tante sfaccettature della sua creatività: unoscriverebbe Pirandello. L'articolo proviene da il manifesto.

