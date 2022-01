Altro che prova costumi, Naike Rivelli totalmente svestita (Di martedì 18 gennaio 2022) “Siccome non posso far vedere la prova costumi, non la faccio vedere” scrive ammiccante Naike Rivelli in un video social. Mantiene la parola, e in effetti si fa riprendere senza nulla addosso: seduta sulla sedia del camerino mentre legge e prende appunti è totalmente nuda, fatta eccezione per un paio di décolleté dal tacco altissimo. Leggi su omgossip.myblog (Di martedì 18 gennaio 2022) “Siccome non posso far vedere la, non la faccio vedere” scrive ammiccantein un video social. Mantiene la parola, e in effetti si fa riprendere senza nulla addosso: seduta sulla sedia del camerino mentre legge e prende appunti ènuda, fatta eccezione per un paio di décolleté dal tacco altissimo.

