Why not | Genchi | ' c' era disegno per farmi fiori | sospeso dopo mie dichiarazioni su via D' Amelio' 2

"La sospensione dal servizio in Polizia arriva nel 2009, dopo che vengo sentito dai pm Sergio Lari e Nico Gozzo in seguito alle dichiarazioni del neo collaboratore Gaspare Spatuzza- racconta Genchi - sono stato sospeso per un post su Facebook. E poi venni destituito per un mio intervento a un convegno". Ma dopo qualche tempo, Gioacchino Genchi, che nel frattempo aveva iniziato a fare l'avvocati, fece ricorso e il Tar annullò la decisione di sospensione e poi anche il Consiglio di giustizia amministrativa e Genchi fu riammesso, rientrò in servizio ma andò in pensione a 57 anni. "Ho ripreso a fare l'avvocato - dice oggi - e mi piace". (di Elvira Terranova)

