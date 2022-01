Sirigu para un rigore a Vlahovic, ma la Fiorentina ne fa una valanga! Genoa travolto 6-0 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Serata magica per la Fiorentina! E pensare che il match è iniziato con un errore di Vlahovic dal dischetto: il calciatore serbo ha tentato il cucchiaio su calcio di rigore all’11’, ma Sirigu non si è fatto cogliere impreparato, fermando il suo avversario. Gioia, quella rossoblu, durata davvero poco. Il Genoa ha subito, infatti, un gol solo 4 minuti dopo il rigore parato da Sirigu. La Fiorentina, poi, ha messo il turno, andando all’intervallo in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Bonaventura e Biraghi, rispettivamente al 34? e 42?. Al ritorno in campo Vlahovic ha poi trovato il riscatto dopo l’errore iniziale, segnando al 51?, ma non finisce qua: i viola travolgono il Genoa a valanga, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Serata magica per la! E pensare che il match è iniziato con un errore didal dischetto: il calciatore serbo ha tentato il cucchiaio su calcio diall’11’, manon si è fatto cogliere impreto, fermando il suo avversario. Gioia, quella rossoblu, durata davvero poco. Ilha subito, infatti, un gol solo 4 minuti dopo ilto da. La, poi, ha messo il turno, andando all’intervallo in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Bonaventura e Biraghi, rispettivamente al 34? e 42?. Al ritorno in campoha poi trovato il riscatto dopo l’errore iniziale, segnando al 51?, ma non finisce qua: i viola travolgono ila valanga, ...

Advertising

SerieaCafe : #Gyasi eroe nerazzurro che esulta come #Cristiano al 96’ a San Siro. Intanto doppietta del chucky #Lozano finora… - infoitsport : Fiorentina, Vlahovic sbaglia il primo rigore. Sirigu ne para uno dopo 2 anni - Sport_Fair : #Vlahovic tenta il cucchiaio in #FiorentinaGenoa Ma #Sirigu capisce tutto - CalcioPillole : Dusan #Vlahovic ha sbagliato il primo rigore in #SerieA dopo dodici tiri dal dischetto realizzati consecutivamente:… - ilcirotano : LIVE Fiorentina-Genoa 0-0: Vlahovic prova il cucchiaio su rigore, Sirigu glielo para! - -