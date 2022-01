Negozi senza Green pass, verso intesa per ottici e pellet. Esentate le edicole, non i tabaccai (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, tra i Negozi ?Green pass free? ci sarebbero anche quelli di ottica o per l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, tra ifree? ci sarebbero anche quelli di ottica o per l'acquisto dio legna per il riscaldamento,...

Advertising

infoitinterno : Green pass nei negozi, dove si potrà entrare senza dal 1 febbraio: le deroghe nel Dpcm in arrivo - infoitinterno : Negozi senza Green pass, verso intesa per ottici e pellet. Esentate le edicole, non i tabaccai - infoitinterno : Senza Green pass dal 1° febbraio anche dall’ottico e in edicola, si allunga l’elenco dei negozi a “ingresso libero” - blogsicilia : ?? #GreenPass nei negozi. Dove si potrà entrare senza dal 1° febbraio ?? - BongustoFreddy : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… -