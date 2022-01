“Mi dispiace”. Amici, Raimondo Todaro nella bufera: tutti hanno visto. E lui costretto a spiegare (Di lunedì 17 gennaio 2022) nella puntata di ‘Amici 21’, ma più nello specifico subito dopo la stessa, sono esplose delle polemiche intorno all’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Ciò di cui si è reso protagonista l’ex braccio destro di Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’ ha creato una marea di proteste e lui è stato costretto a intervenire sui social network per spiegare cosa sia realmente accaduto. Ovviamente ha rispedito al mittente le critiche e le accuse perpetrate ai suoi danni. Con parole che sperano possano spegnere il fuoco. Intanto, nelle scorse ore Alessandra Celentano ha aperto un casting per sostituire Mattia. Sul profilo Instagram di WittyTv è apparso un messaggio dell’insegnante: “Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)puntata di ‘21’, ma più nello specifico subito dopo la stessa, sono esplose delle polemiche intorno all’insegnante di ballo. Ciò di cui si è reso protagonista l’ex braccio destro di Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’ ha creato una marea di proteste e lui è statoa intervenire sui social network percosa sia realmente accaduto. Ovviamente ha rispedito al mittente le critiche e le accuse perpetrate ai suoi danni. Con parole che sperano possano spegnere il fuoco. Intanto, nelle scorse ore Alessandra Celentano ha aperto un casting per sostituire Mattia. Sul profilo Instagram di WittyTv è apparso un messaggio dell’insegnante: “Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi ...

