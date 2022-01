I Santi di Lunedì 17 Gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sant’ ANTONIO Abate – MemoriaComa, Egitto, 250 ca. – Tebaide (Alto Egitto), 17 Gennaio 356Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di Santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono…www.Santiebeati.it/dettaglio/22300 Santa MILDGITA Pricipessa e badessa † 676www.Santiebeati.it/dettaglio/98305 San GENNARO SANCHEZ DELGADILLO Sacerdote e martire Nacque a Zapopan, Jalisco (arcidiocesi di Guadalajara) il 19 settembre 1876. Fu vicario di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sant’ ANTONIO Abate – MemoriaComa, Egitto, 250 ca. – Tebaide (Alto Egitto), 17356Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama dità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono…www.ebeati.it/dettaglio/22300 Santa MILDGITA Pricipessa e badessa † 676www.ebeati.it/dettaglio/98305 San GENNARO SANCHEZ DELGADILLO Sacerdote e martire Nacque a Zapopan, Jalisco (arcidiocesi di Guadalajara) il 19 settembre 1876. Fu vicario di ...

Advertising

donadiomaria : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - shjgio1 : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - ColettiLicia : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - rosyname1 : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - danielamarch8 : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Traffico a ostacoli, settimana di nuovi cantieri Borgo Santi Apostoli : per effettuare lo smontaggio di un ponteggio da lunedì 17 a sabato 22 Gennaio sarà chiuso il tratto tra piazza Santa Trinita e vicolo dell'Oro. Prevista la chiusura anche della ...

LA RIVISTA TERRASANTA FESTEGGIA 100 ANNI E INCONTRA IL PAPA L'udienza lunedì 17 gennaio con dirigenti, giornalisti, grafici e collaboratori. Fondata nel 1921, a ...è la presenza dei Francescani che da 8 secoli nella terra di Gesù curano i luoghi santi, ...

Lunedì 17 gennaio: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it BorgoApostoli : per effettuare lo smontaggio di un ponteggio da17 a sabato 22 Gennaio sarà chiuso il tratto tra piazza Santa Trinita e vicolo dell'Oro. Prevista la chiusura anche della ...L'udienza17 gennaio con dirigenti, giornalisti, grafici e collaboratori. Fondata nel 1921, a ...è la presenza dei Francescani che da 8 secoli nella terra di Gesù curano i luoghi, ...