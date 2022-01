Daniele De Rossi sulla panchina della Salernitana? L’idea è di Sabatini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per la Salernitana è, davvero, un nuovo corso. Dopo la cessione della società a Danilo Iervolino, il nuovo patron dei granata ha portato in città un grande direttore sportivo come Walter Sabatini che, ormai da una settimana, si è attivato sul calciomercato per rendere quantomeno dignitosa una stagione che ha portato, nella sua prima parte, soltanto enormi delusioni. Il dirigente dovrà adoperarsi per costruire un’ossatura di squadra in grado di tenere una porticina aperta per una salvezza complicatissima e, contestualmente, gettare le basi future su una probabili Serie B da disputare da protagonista assoluta. Obiettivo: tornare immediatamente in Serie A. Per fare questo, l’ex Roma potrebbe portare a Salerno un suo ex capitano: è Daniele De Rossi. De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per laè, davvero, un nuovo corso. Dopo la cessionesocietà a Danilo Iervolino, il nuovo patron dei granata ha portato in città un grande direttore sportivo come Walterche, ormai da una settimana, si è attivato sul calciomercato per rendere quantomeno dignitosa una stagione che ha portato, nella sua prima parte, soltanto enormi delusioni. Il dirigente dovrà adoperarsi per costruire un’ossatura di squadra in grado di tenere una porticina aperta per una salvezza complicatissima e, contestualmente, gettare le basi future su una probabili Serie B da disputare da protagonista assoluta. Obiettivo: tornare immediatamente in Serie A. Per fare questo, l’ex Roma potrebbe portare a Salerno un suo ex capitano: èDe. De ...

