Calciomercato Sassuolo | occhi su Vignato | la richiesta del Bologna

(Di lunedì 17 gennaio 2022): i neroverdi vorrebberocome erede di Boga, ilspara alto In questa finestra di mercato, ildovrà lavorare principalmente per coprire il buco che si è creato dopo la cessione all’Atalanta di Boga. E tra gli obiettivi dei neroverdi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Emanuelche anon sta avendo lo spazio desiderato. Ladel club rossoblù per lasciarlo partire è però alta: circa 10 milioni di euro. Ilci pensa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

L'arrivo di Boga a Bergamo sbloccherebbe la partenza verso il Genoa di Aleksej Miranchuk , uno dei giocatori che ilha vagliato negli scorsi mesi . Unisciti al canale Telegram di CS!Inter che scatta in avanti per Frattesi e Scamacca del, ma la Juventus non vuole stare a ...Juventus e Inter, Van de Beek dice no: il rifiuto dell'olandese Donny Van de Beek © ...La programmazione completa dei match del nuovo turno di campionato, che gli appassionati potranno seguire tra Dazn, Sky Sport e Timvision ...Le probabili formazioni delle tre partite di oggi, ma non solo. Dai campi e dai quotidiani arrivano anche notizie sugli infortuni (nuovi e vecchi) e sui possibili rientri. Ma anche sulle trattative ca ...