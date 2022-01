Australian Open al via senza Djokovic: ok Berrettini, Giorgi, Bronzetti, Trevisan e Sonego. Caruso, Paolini e Fognini ko (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis. Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seeding Australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense Brandon... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteoe Camilaaccedono al secondo turno deglidi tennis. Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seedingo, ha faticato contro il 20enne statunitense Brandon...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - BianchiSposa : @qgiovi Un quarto giocatore abbandona gli Australian Open per dolori al petto e molti altri giocatori sono risultat… - Zetaricordi : RT @Zetaricordi: Il governo revoca il visto a #Djocovic. #DjokovicOut torna a casa. Disputerà l’australian open in Smart working. https://t… -