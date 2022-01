Ascolti record su Spotify per i bergamaschi Serendipityi: “Ora un album e pensiamo ai live” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Hanno deciso di formare una band quasi per caso e in pochi mesi hanno superato centinaia di migliaia di Ascolti su Spotify. Alessandro Scandella, Andrea Angioletti e Lorenzo Giannelli, tre amici nati e cresciuti a Bergamo, decidono di dare vita al loro progetto musicale durante un viaggio in macchina, al ritorno a casa dopo un concerto di Coez. Ora la band bergamasca è tra le più promettenti della scena musicale che in pochi mesi ha superato centinaia di migliaia di streaming su Spotify, conquistando playlist come Indie Italia, Best of Indie Italia e la copertina di Scuola Indie. I Serendipity sono un’iniezione senza effetti collaterali di piacevole leggerezza. Nel 2021 hanno pubblicato in modo totalmente indipendente i brani “VBCM” e “Ti compro l’estate”, superando gli 800.000 Ascolti e raggiungendo picchi di 100.000 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Hanno deciso di formare una band quasi per caso e in pochi mesi hanno superato centinaia di migliaia disu. Alessandro Scandella, Andrea Angioletti e Lorenzo Giannelli, tre amici nati e cresciuti a Bergamo, decidono di dare vita al loro progetto musicale durante un viaggio in macchina, al ritorno a casa dopo un concerto di Coez. Ora la band bergamasca è tra le più promettenti della scena musicale che in pochi mesi ha superato centinaia di migliaia di streaming su, conquistando playlist come Indie Italia, Best of Indie Italia e la copertina di Scuola Indie. I Serendipity sono un’iniezione senza effetti collaterali di piacevole leggerezza. Nel 2021 hanno pubblicato in modo totalmente indipendente i brani “VBCM” e “Ti compro l’estate”, superando gli 800.000e raggiungendo picchi di 100.000 ...

