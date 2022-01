Amici 2021, è guerra tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: tutti i dettagli della sfida (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quest'anno la maestra Celentano ha deciso di prendersela con Mattia ad Amici 21, il ballerino di latino, allievo di Raimondo Todaro: nelle ultime ore è stato reso pubblico l'appello della maestra Alessandra Celentano, che vuole trovare subito un sostituto per Mattia che non considera all'altezza di Amici 21 Qualcuno aveva ipotizzato che la maestra Celentano quest'anno fosse men aggressiva, ma dopo quello che è accaduto nelle ultime ora, si può tranquillamente dire, senza timore di essere smentiti, che è stata tranquilla solo per un po' ed ora ha deciso di dare battaglia fino all'ultimo sangue: la maestra di ballo infatti, ha postato un annuncio sui social di WittyTV e Amici Ufficiale per trovare il sostituto perfetto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quest'anno la maestraha deciso di prendersela con Mattia ad21, il ballerino di latino, allievo di: nelle ultime ore è stato reso pubblico l'appellomaestra, che vuole trovare subito un sostituto per Mattia che non considera all'altezza di21 Qualcuno aveva ipotizzato che la maestraquest'anno fosse men aggressiva, ma dopo quello che è accaduto nelle ultime ora, si può tranquillamente dire, senza timore di essere smentiti, che è stata tranquilla solo per un po' ed ora ha deciso di dare battaglia fino all'ultimo sangue: la maestra di ballo infatti, ha postato un annuncio sui social di WittyTV eUfficiale per trovare il sostituto perfetto ...

