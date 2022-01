Alex Belli svela ad ‘Avanti un altro’ cosa ha fatto con Soleil (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alex Belli scherza con Paolo Bonolis ad “Avanti un altro pure di sera” e svela cosa ha fatto sotto le lenzuola con l’amica Soleil Sorge Alex Belli ieri sera è stato un concorrente ad Avanti un altro pure di sera e scherzando con Paolo Bonolis ha svelato cosa è accaduto con Soleil Sorge sotto le lenzuola. Naturalmente è stata una battuta ma non è passata inosservata. Tante volte Alfonso Signorini è intervenuto al Grande Fratello sulla questione e sia Alex sia Soleil sono stati vaghi sull’argomento. Mentre ad essere diretta è stata la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che appena ha fatto il suo ingresso in casa a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)scherza con Paolo Bonolis ad “Avanti un altro pure di sera” ehasotto le lenzuola con l’amicaSorgeieri sera è stato un concorrente ad Avanti un altro pure di sera e scherzando con Paolo Bonolis hatoè accaduto conSorge sotto le lenzuola. Naturalmente è stata una battuta ma non è passata inosservata. Tante volte Alfonso Signorini è intervenuto al Grande Fratello sulla questione e siasiasono stati vaghi sull’argomento. Mentre ad essere diretta è stata la moglie di, Delia Duran, che appena hail suo ingresso in casa a ...

