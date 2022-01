Spendiamo 5 ore al giorno davanti al display dello smartphone

Advertising

CavalliniMauro : @attivaggressiva Il pigiama è l’indumento che IN MEDIA indossiamo per più ore nell’arco della giornata spendiamo ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Spendiamo ore

Today

... ma anche dall'esigenze delle tempistiche del risultato (se si vuole l'esito prima delle 48canoniche il prezzo lievita). Il totale tra mascherine e tamponi: quanto si spende in media Ma quanto ...É un tempo decisamente lungo (in Corea del Sud e Brasile si superano le 5al giorno), cheprevalentemente sui social e sulle app di foto e video (7 minuti su 10, si stima), ma anche per ...Emergenza Covid, gelosia morbosa, solitudine. Per superare paure, ossessioni e isolamento le persone “mettono mano” a smartphone e tablet, ma anche al portafogli. E sfiora le cinque ...In ballo 4,8 miliardi che entro il 30 settembre le telco dovranno versare per l’asta con cui si sono aggiudicate le frequenze per il 5G ...