Scontro tra gang alle porte di Torino | la polizia disperde 200 giovani

(Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - è di due feriti il bilancio di unotra due fazioni dissimidi, e, se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri di Moncalieri, sarebbe avvenuta una vera e propria guerriglia. I due gruppi, composti in larga parte da ragazzi tra i 13 e i 16 anni di età, che si erano dati appuntamento ieri sera al parcheggio della Coop di Nichelino. Da un lato circa 80 ragazzi del posto, dall'altro un centinaio didi origine nordafricana, arrivati dal quartiere torinese Barriera Milano a bordo dei mezzi pubblici. Prima che le due fazioni venissero a contatto, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Moncalieri, che li hanno dispersi. Alcuni ragazzi si sono comunque affrontati, con il bilancio di due feriti lievi, entrambi minorenni ...

